Мы настоятельно рекомендуем использовать в BIOS настройку "Скорость PCIE 16x" со значением "GEN1" или "GEN2". Предпочтительнее использовать "GEN2" (по умолчанию используется "GEN3")

Партия проверена, проходила тест в Китае на заводе и частично нашими специалистами в Москве. Работа 100% гарантирована без потери килохешей.

Отличительные особенности: конденсаторы повышенной емкости (270 пф), усиленный разъем 4 пин, толстый синий кабель USB, бренд райзеров "AOTEAN".

Комлект:



райзер,

кабель USB 55 см,

переходник 4 пин (папа) - SATA (папа)

коннектор PCI-e X1.

Райзеры 4 пин могут различаться маркировкой и цветом USB кабеля (синий, черный). Если вам важен цвет, сообщите об этом нам по телефону, либо в комментарии к заказу.

При заказе от 50 штук на райзеры 4 пин действуют оптовые скидки, подробнее свяжитесь с нашим менеджером