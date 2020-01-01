Описание
Мы настоятельно рекомендуем использовать в BIOS настройку "Скорость PCIE 16x" со значением "GEN1" или "GEN2". Предпочтительнее использовать "GEN2" (по умолчанию используется "GEN3")
Партия проверена, проходила тест в Китае на заводе и частично нашими специалистами в Москве. Работа 100% гарантирована без потери килохешей.
Отличительные особенности: конденсаторы повышенной емкости (270 пф), усиленный разъем 4 пин, толстый синий кабель USB, бренд райзеров "AOTEAN".
Комлект:
- райзер,
- кабель USB 55 см,
- переходник 4 пин (папа) - SATA (папа)
- коннектор PCI-e X1.
Райзеры 4 пин могут различаться маркировкой и цветом USB кабеля (синий, черный). Если вам важен цвет, сообщите об этом нам по телефону, либо в комментарии к заказу.
При заказе от 50 штук на райзеры 4 пин действуют оптовые скидки, подробнее свяжитесь с нашим менеджером
Характеристики
Гарантия
12 месяцев
Версия
006s
Длина USB кабеля
60 см
Вес
90 г
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s отзывы
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