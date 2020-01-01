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USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s

Хит!
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008sUSB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s
4 пин молекс, толстый USB кабель, бренд AOTEAN
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(2) Оставить отзыв
Доставка по Москве и области (0,5-3 кг):
Самовывоз - сегодня 0 руб.
Курьер - сегодня 429-650 руб
СДЭК - 2 дня - 180-310 руб
Почта России - 4 дня 170-290 руб
В корзине можно посчитать точную цену доставки по России.
Дополнительные услуги:
Москва: В наличии
Жуковский: В наличии
200 Р
Накопительная скидка 5% при заказах более 15000 руб

Описание

Мы настоятельно рекомендуем использовать в BIOS настройку "Скорость PCIE 16x" со значением "GEN1" или "GEN2". Предпочтительнее использовать "GEN2" (по умолчанию используется "GEN3")

Партия проверена, проходила тест в Китае на заводе и частично нашими специалистами в Москве. Работа 100% гарантирована без потери килохешей.

Отличительные особенности: конденсаторы повышенной емкости (270 пф), усиленный разъем 4 пин, толстый синий кабель USB, бренд райзеров "AOTEAN".

Комлект:

  • райзер,
  • кабель USB 55 см,
  • переходник 4 пин (папа) - SATA (папа)
  • коннектор PCI-e X1.

Райзеры 4 пин могут различаться маркировкой и цветом USB кабеля (синий, черный). Если вам важен цвет, сообщите об этом нам по телефону, либо в комментарии к заказу.

При заказе от 50 штук на райзеры 4 пин действуют оптовые скидки, подробнее свяжитесь с нашим менеджером

Характеристики

Гарантия
12 месяцев
Версия
006s
Длина USB кабеля
60 см
Вес
90 г

USB райзер 4pin Molex (синий) 007, 008s отзывы

Средняя оценка покупателей:   (2)  5.00 из 5 звезд
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